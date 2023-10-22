Друг Путіна Шредер здивував заявою про війну в Україні

Колишній канцлер Німеччини, друг Путіна Герхард Шредер назвав вторгнення РФ до України "фатальною помилкою".

Про це проросійський політик сказав в інтерв'ю Berliner Zeitung.

"Чого хочуть росіяни? Статус-кво на Донбасі та в Криму. НЕ більш. Я вважаю, що це була фатальна помилка, що Путін почав війну. Мені зрозуміло, що Росія відчуває загрозу", - вважає він.

На його думку, країнам Заходу не варто думати, що Росія становить їм загрозу. Гредер вважає, що Путін не почне війну проти НАТО.

" Подивіться: Туреччина є членом НАТО. Є ракети, які можуть долетіти до Москви напряму. США хотіли привести НАТО до західного кордону Росії, наприклад, з Україною як новим членом. Все це відчувалося як загроза для росіян. Є й ірраціональні точки зору. Я не хочу це заперечувати. Росіяни відповіли сумішшю обох: страху та захисту вперед. Тому нікому в Польщі, країнах Балтії і тим більше в Німеччині – до речі, у всіх членах НАТО – не варто вірити, що вони в небезпеці. Росіяни не почали б війни з жодним членом НАТО", - сказав він, додавши, "ц ей страх приходу росіян абсурдний. Як вони мають перемогти НАТО, не кажучи вже про окупацію Західної Європи?".

Нагадаємо, у цьому інтерв'ю Шредер назвав Крим "частиною російської історії".

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