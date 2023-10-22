Ігнат відповів, коли українські пілоти пересядуть на F-16 

Наразі пілоти на етапі пересадки в бойовий літак.

На сьогодні українські пілоти перебувають на навчаннях з опанування винищувача F-16 та працюють на авіатренажерах, але незабаром мають пересісти на літаки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Він розповів, що за даними західних партнерів, українські пілоти опановують техніку доволі швидко.

"Ми очікуємо, що перша група пілотів, які сьогодні вже навчаються на авіатренажерах, котрі повноцінно відтворюють кабіну літака, пересядуть у справжній навчально-бойовий літак з інструктором. Це має статися найближчим часом", - повідомив він.

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Наразі пілоти на етапі пересадки в бойовий літак, спочатку з інструктором, який завершиться вже самостійним пілотуванням після цієї підготовки.

"У Бельгії на навчаннях перша група пілотів, які мали прохідний бал з англійської мови. Також довелося підтягнути авіаційну термінологію, бо в літаку F-16 всі команди і управління англійською мовою", - розповів він.

F-16 для України: що відомо

Винищувачі F-16, на яких українські пілоти проходять тренажерну підготовку, Україна може отримати у першій половині 2024 року.

У США та Європі українські пілоти готуються до навчань на літаках F-16. Наразі місця не розголошують, проте підготовка до цього дуже складна.

Очільниця Міноборони Бельгії Людівін Дедондер оголосила, що країна відправить до України кілька бельгійських винищувачів F-16, починаючи від 2025 року.

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