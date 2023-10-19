Винищувачі F-16 для України: Кулеба дав оптимістичний прогноз

Винищувачі F-16, на яких українські пілоти проходять тренажерну підготовку, Україна може отримати у першій половині 2024 року.

Про це в етері проєкт "Сніданок з 1+1" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Наразі партнери ухвалили всі принципові рішення. І ви пам'ятаєте турне президента, коли він перебував у Голандії, в Данії. Останнє надбання коаліції - це рішення Бельгії надати літаки. Наразі наші пілоти проходять навчання. Щойно пілоти завершать навчання, а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього, коли літаки будуть в Україні. Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з'явилися в українському повітрі - завершення тренування пілотів та завершення підготовки інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року", - сказав він.

Чому Україні потрібні F-16

Начальник авіації Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів, що винищувачі F-16 оснащені потужним радаром, який дозволяє ідентифікувати більше цілей і краще протидіяти ворожим літакам, ракетам і безпілотникам, ніж нинішній український парк винищувачів, до якого входять МіГ-29 і Су-27 радянських часів.

За словами Голубцова, Україна також зможе розгортати протикорабельні ракети "Гарпун", надані Великою Британією, з літаків F-16 для ураження російського флоту, який запускає ракети з акваторії Чорного моря.

Голубцов зазначив, що високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM), які Сполучені Штати надіслали Україні минулого року, також будуть запускатися з F-16. "Вони вже адаптовані для використання на винищувачах МіГ-29, але через відсутність системи наведення їхня ефективність значно обмежена", - зауважив він.

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що США підтримують підготовку українських пілотів на винищувачах F-16, однак за цей процес відповідають Данія та Нідерланди.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші винищувачі F-16 надійдуть до України вже весною 2024 року.

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