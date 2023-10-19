Истребители F-16 для Украины: Кулеба дал оптимистический прогноз

Истребители F-16, на которых украинские пилоты проходят тренажерную подготовку, Украина может получить в первой половине 2024 года.

Об этом в эфире проекта "Сніданок з 1+1" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Пока партнеры приняли все принципиальные решения. И вы помните турне президента, когда он находился в Голландии, в Дании. Последнее достижение коалиции — это решение Бельгии предоставить самолеты. Сейчас наши пилоты проходят обучение. Только пилоты завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого, когда самолеты будут в Украине. То есть единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе — завершение тренировки пилотов и завершение подготовки инфраструктуры. Оптимистичный сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года", — сказал он.

Почему Украине нужны F-16

Начальник авиации Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что истребители F-16 оснащены мощным радаром, позволяющим идентифицировать больше целей и лучше противодействовать вражеским самолетам, ракетам и беспилотникам, чем нынешний украинский парк истребителей, в который входят МиГ-29 и Су-27 советских времен.

По словам Голубцова, Украина также сможет разворачивать противокорабельные ракеты "Гарпун", предоставленные Великобританией, из самолетов F-16 для поражения российского флота, запускающего ракеты из акватории Черного моря.

Голубцов отметил, что высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM), присланные Соединенными Штатами в Украину в прошлом году, также будут запускаться с F-16. "Они уже адаптированы для использования на истребителях МиГ-29, но из-за отсутствия системы наведения их эффективность значительно ограничена", — отметил он.

Напомним, в Пентагоне заявили, что США поддерживают подготовку украинских пилотов на истребителях F-16, однако за этот процесс отвечают Дания и Нидерланды.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые истребители F-16 поступят в Украину уже весной 2024 года.

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