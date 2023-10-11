Когда первые самолеты F-16 поступят в Украину: мнение министра обороны США

Понятно, что на поставки нужно некоторое время.

В Соединенных Штатах ожидают, что первые истребители F-16 поступят в Украину уже весной. Такое мнение на пресс-конференции в Брюсселе заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом сообщает Укринформ.

"Как мы ранее говорили, на обеспечение Украины этими возможностями понадобятся месяцы. Раньше всего, когда первые самолеты могут поступить, это следующей весной", — утверждает министр обороны США.

Остин напомнил, что сейчас в нескольких странах идет обучение украинских пилотов. Они учатся как в Европе, так и США.

Ранее говорилось, что Дания сможет передать Украине первые боевые самолеты F-16 в первом квартале 2024 года.

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