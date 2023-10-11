Первые самолеты F-16 для Украины: министр обороны Дании озвучил время поставки

Если Украина продемонстрирует возможность удержания и обслуживания западных боевых самолетов, то их передача может состояться уже в марте-апреле 2024 года.

Дания сможет передать Украине первые боевые самолеты F-16 в первом квартале 2024 года.

Об этом заявил министр обороны этой страны Троэльс Лунд Поульсен перед встречей в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 11 октября, передает датское издание BT.

"Мы рассчитываем, что в марте-апреле [2024] мы сможем передать первую помощь Украине боевой авиацией", — сообщил он, заметив, что время поставки зависит также от самих украинцев.

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По его словам, у Украины должна быть возможность как удерживать истребители, так и защищать их от атак России.

"Моя четкая цель, чтобы в первом квартале 2024 года мы могли отправить в Украину первые боевые самолеты. Но это зависит от подготовки пилотов, нуждающихся в дальнейшем обучении. И не в последнюю очередь готовности вспомогательного персонала, который должен обслуживать самолеты”, — подчеркнул Поульсен.

Вместе с Нидерландами Дания возглавляет коалицию стран, готовящих украинских пилотов и вспомогательный персонал. Страны также передают истребители F-16, которые Украина может использовать в войне против российского вторжения.

В августе правительство Дании объявило, что готовит для поставки Украине 19 самолетов F-16.

Перед встречей в среду в штаб-квартире НАТО Бельгия также объявила, что также отправит в Украину самолеты F-16. Однако, по словам министра обороны Бельгии Людивин Дедондер, это произойдет только в 2025 году. О количестве самолетов пока неизвестно.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор со своей бельгийской коллегой Людивин Дедондер, во время которого обсудил поставки истребителей F-16.

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