Перші літаки F-16 для України: міністр оборони Данії озвучив час постачання

Якщо Україна продемонструє можливість утримання та обслуговування західних бойових літаків, їх передавання може відбутися вже у березні-квітня 2024 року.

Данія зможе передати Україні перші бойові літаки F-16 у першому кварталі 2024 року.

Про це заявив міністр оборони цієї країни Троельс Лунд Поульсен перед зустріччю в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі в середу, 11 жовтня, передає данське видання BT.

“Ми розраховуємо, що в березні-квітні [2024 року] ми зможемо передати першу допомогу Україні бойовою авіацією”, - повідомив він, зауваживши, що час постачання залежить також від самих українців.

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За його словами, Україна повинна мати можливість як утримувати винищувачі, так і захищати їх від атак Росії.

“Моя чітка мета, щоб у першому кварталі 2024 року ми могли відправити в Україну перші бойові літаки. Але це залежить від підготовки пілотів, які потребують подальшого навчання. І не в останню чергу від готовності допоміжного персоналу, який має обслуговувати літаки”, - наголосив Поульсен.

Разом з Нідерландами Данія очолює коаліцію країн, які готують українських пілотів і допоміжний персонал. Країни також передають винищувачі F-16, які Україна може використовувати у війні проти російських військ вторгнення.

У серпні уряд Данії оголосив, що готує для постачання Україні 19 літаків F-16.

Перед зустріччю в середу в штаб-квартирі НАТО Бельгія також оголосила, що також надішле в Україну літаки F-16. Однак, за словами міністерки оборони Бельгії Людивін Дедондер, це станеться лише 2025 року. Про кількість літаків поки невідомо.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своєю бельгійською колегою Людивін Дедондер, під час якої обговорив постачання винищувачів F-16.

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