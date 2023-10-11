Брітні Спірс оштрафували поліцейські: на співачку чекає суд

Правоохоронці просто на дорозі зупинили артистку, яку їхала за кермом автівки.

Американська попдіва Брітні Спірс вскочила в халепу, через яку вона тепер постане перед судом.

Як пише Daily Mail, знаменитість, яка їхала за кермом авто, зупинив дорожній патруль Каліфорнії. Причина зупинки невідома. Однак у ході перевірки виявилося, що Спірс була без водійського посвідчення і страховки.

Поліцейські виписали виконавиці штраф у розмірі 1140 доларів, який вона має сплатити до 24 жовтня. До речі, того ж дня Брітні постане перед судом. Там співачка має надати дійсне водійське посвідчення та показати страховку.

Брітні Спірс / Фото: Associated Press

Щоправда, саме 24 жовтня виходять мемуари знаменитості "Жінка в мені". Тож, ймовірно, в залі суду з'явиться не сама Брітні, а її адвокат, адже артистці не обов'язково фізично бути присутньою на засіданні, а достатньо лише представника від неї.

До слова, поліцейські зупинили виконавицю ще 10 вересня. Однак лише зараз про це стало відомо назагал.

Нагадаємо, нещодавно перед судом постав скандальний комік-втікач Андрій Щегель. Вже відомо, яке покарання понесе гуморист, який втік з України під час війни.

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