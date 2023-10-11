Погода 12 жовтня: до України повертається тепло, але місцями дощитиме

У деяких регіонах будуть нічні заморозки.

У четвер, 12 жовтня, в Україні трошки потеплішає. Втім, у кількох областях можливі невеликі опади, а вночі будуть заморозки.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

В регіонах буде мінлива хмарність. Опади у вигляді дощу синоптики прогнозують лише у північних та північно-західних областях. Вночі на заході та півночі країни пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

На більшій території країни температура повітря вночі буде становити 5-10° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть +16-21°. На Прикарпатті у денну пору повітря прогріється до +24°.

Прогноз погоди в Україні на 12 жовтня.

У Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях вночі заморозки на поверхні ґрунту. Тим часом у східних областях сильні заморозки у повітрі 0-5°. У цих регіонах температура повітря вдень буде +13-18°.

Попередження про заморозки. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

В столиці та області у четвер буде мінлива хмарність. Вночі в області опадів не буде, але вдень - місцями невеликий дощ. В Київській області подекуди пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

В Київській області вночі температура буде +10-15°, вдень підніметься до +16-21°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +7-9° тепла, а вдень - близько +20°.

Як повідомлялося, днями у Карпатах вдарили перші морози. Так, 10 жовтня на горі Піп Іван в українських Карпатах вдарив мороз: температура повітря опустилася до -5°, а 9 жовтня стовпчики термометрів показували 6° морозу.

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