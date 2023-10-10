Синоптикиня розповіла, коли до України повернеться тепло

Тиждень буде не багатим на опади.

В Україні найближчим часом потепліє: температура повітря підвищиться. Адже до країни зайде тепла повітряна маса із заходу Європи.

Про це в інтерв'ю NV розповіла синоптикиня Наталія Голеня.

Від 12 жовтня буде підвищення денної температури до діапазону +18…+20 градусів. Нічна температура вже буде близько +8…+10 градусів.

"Очікуємо підвищення температури. Температурні максимуми вдень вже будуть від +18 до +23 градусів. Це вже ближче до кінця тижня, і вихідні будуть у нас переважно теплі", - каже вона.

За словами синоптикині, опадів на цьому тижні буде зовсім небагато. Місцями невеликий дощ можливий 11-13 жовтня. Загалом до кінця цього тижня в Україні переважатиме суха погода.

"У період 12-15 жовтня нічна температура також підвищиться, тобто припиняться заморозки, буде +3…+8, +5…+10 градусів уночі. Денна температура в межах від +18 до +23 градусів. Потім наступного тижня можливо, знову ж таки, відновляться північно-західні і північні процеси. Температурне тло знизиться, і також пройдуть якісь невеликі помірні дощі", - розповіла Голеня.

Як повідомлялося, у Карпатах вдарили перші морози. Так, 10 жовтня на горі Піп Іван в українських Карпатах вдарив мороз: температура повітря опустилася до -5°.

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