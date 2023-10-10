В ГУР розповіли, чи застосовувала РФ іранську балістику в Україні

Україна вживає всіх заходів, аби не допустити використання такого озброєння у війні.

Наразі українська розвідка не зафіксувала фактів застосування Росією балістичних ракет іранського виробництва під час атак по Україні.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Станом сьогодні фактів застосування балістичних ракет іранського виробництва державою-агресоркою Російською Федерацією не зафіксовано. Звісно, це питання моніториться нашою країною насамперед і нашими партнерами. Вживаються заходи для того, щоб таких речей не було і в майбутньому", - розповів представник ГУР.

Втім, Москва може отримати балістику від Тегерана. За інформацією РБК-Україна від джерел у спецслужбах, йдеться не лише про гроші, якими може супроводжуватися угода між Іраном та Росією. За словами джерела, Іран перебуває на етапі торгів і чекає від РФ більш вигідної для себе пропозиції, яка стосуватиметься військово-технічної сфери.

Як повідомлялося, аналітики ISW у своєму звіті інформували, що Іран готовий до передавання Росії балістичних ракет. Зазначалося, що йдеться про балістичні Fateh-110 іа Zolfaghar. За словами аналітика Аміна Солтані, вже в жовтні Іран зможе продавати ракети Москві через завершення резолюції ООН.

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