Синоптик рассказала, когда в Украину вернется тепло

Неделя будет не богатой на осадки.

В Украине в ближайшее время потеплеет: температура воздуха повысится. Ведь в страну зайдет теплая воздушная масса с запада Европы.

Об этом в интервью NV рассказала синоптик Наталья Голеня.

С 12 октября будет повышение дневной температуры до диапазона +18…+20 градусов. Ночная температура уже будет около +8…+10 градусов.

"Ожидаем повышения температуры. Температурные максимумы днем уже будут от +18 до +23 градусов. Это уже ближе к концу недели, и выходные будут у нас преимущественно теплые", – говорит она.

По словам синоптика, осадков на этой неделе будет совсем немного. Местами небольшой дождь возможен 11-13 октября. В целом, до конца этой недели в Украине будет преобладать сухая погода.

"В период 12-15 октября ночная температура также повысится, то есть прекратятся заморозки, будет +3…+8, +5…+10 градусов ночью. Дневная температура в пределах от +18 до +23 градусов. Затем на следующей неделе, возможно, опять же, возобновятся северо-западные и северные процессы. Температурный фон снизится, и также пройдут небольшие умеренные дожди", - рассказала Голеня.

Как сообщалось, в Карпатах ударили первые морозы. Так, 10 октября на горе Поп Иван в украинских Карпатах ударил мороз: температура воздуха опустилась до -5°.

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