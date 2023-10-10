Из Сектора Газы и Израиля не могут уехать сотни украинцев – в МИД рассказали подробности

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко проинформировал, что дипломаты разыскали в Израиле еще семерых украинцев, которые до этого считались пропавшими, сейчас они находятся в безопасности. Однако 150 человек до сих пор не могут выехать из Сектора Газы, а с территории Израиля – 300, из-за отмены авиарейсов.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, за трое суток оперативный штаб МИД в Израиле обработал более 700 обращений украинцев.

Посольство Украины также помогло шести семьям найти временное жилье в Израиле, дипломаты занимаются украинским мальчиком, спасенным в зоне боевых действий. Ему оказывается медицинское лечение, психологическая поддержка и готовится его возвращение в Украину.

Олег Николенко также добавил, что на 10 октября достоверно известно о смерти двух украинок в Израиле.

"Ситуация больше не изменилась. У нас есть информация о возможной гибели еще трех украинцев: двое на территории Израиля, один на территории Сектора Газы. Но эта информация пока не подтверждена", — сказал спикер.

Напомним, член руководства боевиков ХАМАС рассказал подробности подготовки нападения на Израиль.

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