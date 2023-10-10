Ракетные удары по Израилю: Игнат сравнил их с атаками РФ на Украину

Игнат отметил, что "Железный купол" может перехватывать даже РСЗО врага.

Оккупационные войска РФ продолжают атаковать Украину разными типами ракет и "Шахедов". Тем временем террористы ХАМАС перегружают Израиль ракеты на одном локальном месте.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Они атакуют нас каждый день разными типами ракет и "Шахедов" — был показатель около сотни прошлого года. А здесь перегрузка на одном локальном месте. Если Израиль — это фактически одна украинская область, там сосредоточен удар, конечно, что туда можно запустить тысячи средств воздушного" нападения. Это не только ракеты", — отмечает Игнат.

Он прогнозирует, что речь идет и о реактивных системах залпового огня.

"Также были беспилотники разных типов и возможно какие-то ракеты. Поэтому "Железный купол" может перехватывать даже РСЗО врага. Но если массированный удар в несколько тысяч, то понятно, что все сбить не удастся", — рассказал спикер.

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Игнат отметил, что враг наносит удары, и пытается поразить объекты и истощить систему противовоздушной обороны.

"В украинских реалиях они применяют разные типы вооружения на разных направлениях. Территория больше, соответственно будет и рассредоточение больше. Враг наносит удары, и пытается поразить объекты и истощить систему противовоздушной обороны", — написал он.

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