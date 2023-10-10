С Маском судится Комиссия по ценным бумагам США – на этот раз он может проиграть

Илон Маск может проиграть свою "последнюю битву" из-за расследования о Twitter.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на миллиардера Илона Маска, чтобы заставить его дать показания в рамках расследования дела о покупке Twitter стоимостью $44 млрд, который Маск переименовал в X. Это уже третий раз, когда SEC притягивает Маска к суду.

Об этом сообщает Reuters.

Расследование SEC касается того, нарушил ли Маск федеральное законодательство о ценных бумагах в 2022 году, когда он купил акции Twitter, а также заявлений и представлений в SEC, которые он сделал в связи с этим соглашением.

В заявлении говорится, что в мае 2023 года SEC направила Илону Маску повестку с требованием предоставить показания в офисе Комиссии в Сан-Франциско, и что он согласился явиться 15 сентября.

Однако за два дня до этого Маск выдвинул "несколько ложных возражений" и сообщил SEC, что не появится.

Маск также отказался от предложения SEC провести показания в Техасе в октябре или ноябре.

Новое дело снова освещает чрезвычайную рознь между самым богатым человеком мира и мощным регулятором ценных бумаг, пишут журналисты.

"Это дело отличается от прошлых набегов между SEC и Илоном Маском, потому что это дело о выполнении повесток в суд. Закон предусматривает, что SEC имеет право вызвать повесткой в суд для получения следственных показаний и сбора документов", — сказал Стивен Крымминз, юридический партнер фирмы Davis Wright Tremaine и бывший юрист SEC.

Если Маск не пойдет на рассмотрение в суд, его, скорее всего, оштрафуют. Последующий отказ явиться в суде, в крайнем случае, может привести к тюрьме.

Среди его возражений было то, что SEC пытается "преследовать" его, а его адвокату нужно время, чтобы ознакомиться с потенциально важными материалами, содержащимися в биографии Маска, опубликованной в прошлом месяце, заявили в SEC.

Согласно поданному заявлению, Маск предоставил SEC документы, касающиеся расследования, и ранее уже давал показания в июле прошлого года в режиме видеоконференции.

"SEC уже неоднократно принимала показания у господина Маска в рамках этого ошибочного расследования – достаточно", – говорится в заявлении Алекса Спиро, адвоката Маска.

В мае 2022 года SEC заявила, что расследует раскрытие Маском информации о своей доле в Twitter, подвергая сомнению то, подал ли он соответствующие документы.

"Маск пытается доказать свою точку зрения. Я не думаю, что он выиграет эту битву", — сказал Роберт Френчман, партнер Mukasey Frenchman, защищавший клиентов по делам SEC.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов ответил, выключал ли Илон Маск Starlink Украине.

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