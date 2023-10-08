"Маск нам не нужен": Лукашенко показали дешевый "аналог" Starlink

Белорусский диктатор радуется, что на спутниковую систему потратили отнюдь не "миллиарды".

Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко на встрече с военнослужащими в Брестской области доложили о создании собственного "аналога" американской спутниковой системы Starlink.

Соответствующее видео было распространено государственными белорусскими СМИ.

В ролике утверждается, что собранная неназванным военнослужащим система ничем не уступает по характеристикам системе Илона Маска.

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Лукашенко при этом подчеркнул, что в отличие от американской, на белорусскую систему потратили отнюдь не "миллиарды".

"То есть Маск нам не нужен", – говорит Лукашенко.

"Нам – нет", – подтверждает изобретатель.

Далее он описывает принцип действия: например, где-то в Минске есть точка доступа в Интернет, система подключается к ней удаленно через спутник и с помощью роутера "раздает этот Интернет".

Невыясненным остался только один традиционный риторический вопрос: "Как тебе такое, Илон Маск?".

Напомним, во время этой же поездки в Брестскую область Лукашенко заявил, что примерно через год Беларусь будет "все в полном объеме" для ведения современной войны.

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