В Беларуси запретили использовать беспилотники без специального разрешения

Физические лица не имеют права ввозить, хранить, производить и эксплуатировать дроны.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко запретил эксплуатацию и изготовление БПЛА физлицам по всей стране.

Об этом говорится в соответствующем указе диктатора.

В тексте указывается, что ввоз, хранение, обращение, эксплуатация и изготовление гражданских БПЛА разрешена только организациям и индивидуальным предпринимателям для профессиональной деятельности.

Теперь в Беларуси нужно получать специальное разрешение Департамента авиации Министерства транспорта и коммуникаций РБ, чтобы использовать любые БПЛА.

Физические лица не имеют права ввозить, хранить, производить и эксплуатировать дроны.

Напомним, ранее сообщалось, что расследователи узнали детали о новой резиденции диктатора Александра Лукашенко в центре Минска за почти 14,5 миллиона долларов.

Кроме того, мы ранее информировали, что диктатор Лукашенко создает свою частную военную компанию из "вагнеровцев".

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