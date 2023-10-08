"Маск нам не потрібен": Лукашенкові показали дешевий "аналог" Starlink

Білоруський диктатор тішиться, що на “супутникову систему” витратили зовсім не "мільярди".

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку на зустрічі з військовослужбовцями у Брестській області доповіли про створення власного “аналога” американської супутникової системи Starlink.

Відповідне відео поширили державні білоруські ЗМІ.

У ролику стверджується, що зібрана неназваним військовослужбовцем система нічим не поступається за характеристиками системі Ілона Маска.

Також читайте Американський аналог Медведєва: як Мережа відреагувала на мем Маска про Зеленського

Лукашенко при цьому наголосив, що на відміну від американської, на білоруську систему витратили зовсім не "мільярди".

"Тобто Маск нам не потрібний", - говорить Лукашенко.

"Нам – ні", – підтверджує винахідник.

Далі він описує принцип дії: наприклад, десь у Мінську є точка доступу до Інтернету, система підключається до неї віддалено супутником і за допомогою роутера "роздає цей Інтернет".

Нез’ясованим залишилося лише одне традиційне риторичне питання: “Як тобі таке, Ілоне Маск?”.

Нагадаємо, під час цієї ж поїздки до Брестської області Лукашенко заявив, що приблизно через рік Білорусь матиме “все в повному обсязі” для ведення сучасної війни.

Читайте також: