Могилевська зізналася, що просила Матвієнко, аби її оглянули лікарі: "Я ніби відчувала"

Співачка Наталія Могилевська з болем відреагувала на смерть Народної артистки України Ніни Матвієнко.

У соцмережі Могилевська поділилася спільними останніми кадрами з Ніною Митрофанівною. На світлинах артистки обіймаються і усміхаються.

Співачка зазначила, що Матвієнко була для її родини близькою людиною. Ніна Митрофанівна завжди з повагою згадувала діда Могилевської, який в радянські часи навчав її української мови в університеті ім. Т. Шевченка.

Також Могилевська зізналася, що під час їхньої зустрічі з Ніною Митрофанівною просила артистку, аби вона звернулася до лікарів:

"Це наші останні фото. Я ніби відчувала, що наближається щось серйозне. Запропонувала допомогу лікарів, але Ніна Митрофанівна відмовилась. Я хочу подякувати вам за цілий пласт української культури. Завдяки вашому таланту, ніжності, жіночності ви могли подарувати Україні таке красиве та ніжне обличчя через ваші пісні. Легенда української сцени! Завжди жива, завжди прекрасна!" – написала Могилевська.

Ніна Матвієнко та Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, що сьогодні, 8 жовтня, пішла з життя легенда української сцени, народна артистка України Ніна Матвієнко. 10 жовтня їй виповнилося б 76 років.

Донька артистки, співачка Тоня Матвієнко повідомила, де та коли відбудеться прощання з легендою.

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