Померла Ніна Матвієнко: де і коли відбудеться прощання зі співачкою

Народу артистку України Ніну Матвієнко проведуть в останню путь цієї середи, 11 жовтня.

Про це повідомила донька виконавиці, співачка Тоня Матвієнко.

Дочка зірки вийшла на зв'язок з шанувальниками у своїх Instagram-stories та повідомила, що попрощатися з легендою української музики прихильники та друзі зможуть з 11 до 13 години у Національній філармонії України, що знаходиться за адресою Володимирський узвіз, 2.

"Прощання з мамою відбудеться у середу, з 11 до 13 години. У філармонії", - повідомила Тоня.

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Ніна Митрофанівна раптово пішла з життя 8 жовтня, не доживши всього два дні до свого 76-го дня народження. Причини смерті Народної артистки України наразі невідомі.

Смерть Матвієнко стала шокуючою звісткою для українських знаменитостей. Потап, Світлана Тарабарова, Юрій Горбунов, Володимир Дантес та інші зірки вшанували пам'ять Ніни Митрофанівни та пригадали, якою вона була за життя.

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