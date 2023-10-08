Умерла Нина Матвиенко: где и когда состоится прощание с певицей

Народу артистку Украины Нину Матвиенко проведут в последний путь в среду, 11 октября.

Об этом сообщила дочь исполнительницы, певица Тоня Матвиенко.

Дочь звезды вышла на связь с поклонниками в своих Instagram-stories и сообщила, что попрощаться с легендой украинской музыки поклонники и друзья смогут с 11 до 13 часов в Национальной филармонии Украины, находящейся по адресу Владимирский спуск, 2.

"Прощание с мамой состоится в среду, с 11 до 13 часов. В филармонии", — сообщила Тоня.

Тоня Матвиенко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Нина Митрофановна внезапно ушла из жизни 8 октября, не дожив всего два дня до своего 76-го дня рождения. Причины смерти Народной артистки Украины пока неизвестны.

Смерть Матвиенко стала шокирующим известием для украинских знаменитостей. Потап, Светлана Тарабарова, Юрий Горбунов, Владимир Дантес и другие звезды почтили память Нины Митрофановны и вспомнили, какой она была при жизни.

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