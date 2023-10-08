Впервые за 50 лет: Израиль официально объявил о состоянии войны

В последний раз пункт "40 Алеф" применялся в 1973 году, во время войны Судного дня.

Военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение пункта "40 Алеф", что означает официальное объявление войны.

Об этом сообщает Times of Israel.

В результате такого решения Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) получила полную свободу действий и может планировать свои операции без консультаций с политиками.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже заявил, что страна находится в состоянии войны после того, как боевики ХАМАС проникли на юг Израиля, убив сотни людей.

В последний раз пункт "40 Алеф" применялся в 1973 году, во время войны Судного дня, когда на Израиль напала коалиция арабских государств – Сирия, Египет, Ирак и Иордания.

Напомним, 7 октября ХАМАС совершил массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль.

За два дня конфликта погибшими уже числятся 600 человек. Также известно о двух тысячах раненых.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил, что война "продолжится без оговорок и без передышки – до достижения целей".

По информации украинского МИД, в Израиле погибли двое украинок, их тела пытаются вернуть на Родину.

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