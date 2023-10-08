В Израиле разыскали пропавшего на юге страны украинца – спикер МИД

Дипломаты МИД продолжают работу с гражданами Украины, находящимися в Израиле.

Оперативный штаб МИД Украины работает в круглосуточном режиме по оказанию помощи украинцам в Израиле. Так, дипломатам удалось разыскать украинца, пропавшего на юге страны 7 октября.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

За прошедшие сутки украинские дипломаты также помогли одной семье уехать из города Ашкелон. Для двух семей нашли временное жилье на фоне отмены авиарейсов.

"В целом оперативный штаб проработал 80 обращений граждан. Запросы касались установления места нахождения родственников, путей выезда из зон боевых действий, поиска временного жилья, получения информации о развитии ситуации безопасности и порядке действий в контексте обеспечения собственной безопасности", — говорится в сообщении.

Украинское посольство в Израиле продолжает работу по получению официального подтверждения возможной смерти гражданки Украины. Информация о других пострадавших украинцах пока не поступала.

Олег Николенко также добавил, что украинское посольство находится на постоянном контакте с израильской полицией, спасательными службами, основными больницами, институтом судебной медицины Израиля.

Дипломаты также держат связь с находящимися в Секторе Газы украинцами, разрабатываются маршруты экстренного выезда из анклава, в случае наступления такой необходимости.

Украинцы в Израиле могут обращаться на "горячие линии":

посольства Украины в Израиле: + 972 546 676 782

украинского дипучреждения в г. Рамалла: + 972 59 823 93 99

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 октября рассказал, что в Израиле могла погибнуть украинка.

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