В Израиле могла погибнуть украинка, еще двух граждан ищут – Зеленский

В Израиле, вероятно, погибла украинка. Еще двоих граждан нашего государства разыскивают.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, 7 октября.

"По состоянию на данный момент проверяется информация о возможной гибели одной гражданки Украины и проводится розыск двух наших граждан", – отметил он.

Главнокомандующий обратился к находящимся на территории Израиля украинцам. Он призвал их быть очень внимательными.

"При любой необходимости, пожалуйста, обращайтесь в наше посольство любым доступным вам способом. Украина поможет всем своим людям, чтобы не происходило", – подытожил украинский лидер.

Кратко о ситуации в Израиле

Утром 7 октября по центральным и южным районам Израиля был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Палестинское исламское движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса".

Глава Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна находится в состоянии войны, при этом подчеркнул, что враг заплатит высокую цену за свои действия".

По состоянию на 16 часов сообщалось о 780 раненых. Более 40 человек погибли. К сожалению, все может ухудшиться.

Все что известно о ситуации в стране – читайте в материале.

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