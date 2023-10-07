"Вот и снова": кого Трамп обвинил в нападении ХАМАСа на Израиль

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал ужасающие события в Израиле. Так, он обвинил в нападении ХАМАС "доллары американских налогоплательщиков".

Об этом пишет Newsweek.

"Байден сводит мир к нулю"

Бывший президент США подчеркнул, что эти нападения ХАМАС являются позором, и Израиль имеет полное право защищать себя преимущественными силами.

"К сожалению, доллары американских налогоплательщиков помогли финансировать эти нападения, которые, как говорят во многих сообщениях, происходили от администрации Байдена. Мы принесли так много мира в страну. Ближний Восток с помощью Авраамовских соглашений, только для того, чтобы увидеть, как Байден сводит его на нет гораздо более быстрыми темпами, чем кто-либо мог себе представить. Вот и снова", – отметил Трамп на своей платформе Truth Social.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что поддерживает право Израиля на защиту. Он сказал главе страны Биньямину Нетаньяху, что "потребуется сильное и продолжительное сражение, в котором Израиль победит".

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