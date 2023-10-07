Байден эмоционально отреагировал на события в Израиле

Джо Байден и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поговорили по телефону о ситуации, которая происходит в Израиле.

Президент США заявил, что поддерживает право Израиля на защиту, а Нетаньяху сказал, что "потребуется сильное и продолжительное сражение, в котором Израиль победит".

Об этом сообщил офис премьер-министра Израиля, пишет The Time of Israel.

Джо Байден пообещал премьер-министру Беньямину Нетаньяху все необходимые средства поддержки правительства и народа Израиля.

"Соединенные Штаты однозначно осуждают это ужасное нападение на Израиль со стороны террористов ХАМАСу из Газы, и я четко дал понять премьер-министру Нетаньяху, что мы готовы предложить все необходимые средства поддержки правительству и народу Израиля", – говорил Байден.

"Мы с Джилл (первой леди США – ред.) вспоминаем в наших молитвах все семьи, пострадавшие от этого насилия. Мы убиты горем из-за трагически оборванных жизней и надеемся на скорейшее выздоровление всех раненых", – добавил он.

Байден также отметил, что его администрация внимательно следит за этой ситуацией, и он будет оставаться в тесном контакте с Нетаньяху. Следует отметить, что обычно президент США редко работает в Белом доме в выходной, но события на Ближнем Востоке показались США настолько серьезными, что требуют реакции.

Война в Израиле: последние новости

Утром 7 октября по центральным и южным районам Израиля был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Палестинское исламское движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса".

Военный командир ХАМАС Мохаммед Дейф назвал утренние атаки и проникновение "днем великой революции". Боевик призвал израильских арабов взяться за оружие и подбивает арабов на границах Израиля присоединиться к нападению.

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