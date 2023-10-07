Байден емоційно відреагував на події в Ізраїлі

Джо Байден та прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу поговорили телефоном про ситуацію, яка відбувається в Ізраїлі.

Президент США заявив, що підтримує право Ізраїлю на захист, а Нетаньягу сказав, що "буде потрібна сильна і тривала битва, в якій Ізраїль переможе".

Про це повідомив офіс прем'єр-міністра Ізраїлю, пише The Time of Israel.

Джо Байден пообіцяв прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу всі необхідні засоби підтримки уряду і народу Ізраїлю.

"Сполучені Штати однозначно засуджують цей жахливий напад на Ізраїль з боку терористів ХАМАСУ з Гази, і я чітко дав зрозуміти прем'єр-міністру Нетаньягу, що ми готові запропонувати всі необхідні засоби підтримки уряду і народу Ізраїлю", – казав Байден.

"Ми з Джилл (першою леді США – ред.) згадуємо в наших молитвах усі сім'ї, які постраждали від цього насильства. Ми вбиті горем через трагічно обірвані життя й сподіваємося на швидке одужання всіх поранених", – додав він.

Байден також зауважив, що його адміністрація уважно стежить за цією ситуацією, і він залишатиметься в тісному контакті з Нетаньягу. Слід зазначити, що зазвичай президент США рідко працює в Білому домі у вихідний, але події на Близькому Сході видались США настільки серйозними, що потребують реакції.

Війна в Ізраїлі: останні новини

Вранці 7 жовтня по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. На жаль, є постраждалі та загиблі. Палестинський ісламський рух ХАМАС оголосив про початок операції проти Ізраїлю під назвою "Повінь Аль-Акса".

Військовий командир ХАМАСу Мохаммед Дейф назвав ранкові атаки і проникнення "днем великої революції". Бойовик закликав ізраїльських арабів взятися за зброю і заохочує арабів на кордонах Ізраїлю приєднатися до нападу.

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