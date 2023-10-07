"Відволікаючий маневр": на Ізраїль може напасти не лише ХАМАС

В армії Ізраїлю припускають, що напасти на країну можуть ще й бойовики "Хезболли" з Лівану. Вони нібито уже перебувають у бойовій готовності.

Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль може бути лише відволікаючим маневром, а основного удару завдадуть бойовики "Хезболли" з території Лівану.

Таку думку висловив офіцер Армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик Ігаль Левін у своєму Telegram-каналі.

"Є висока ймовірність, що вторгнення з сектора Газа — лише відволікаючий маневр і куди більш потужне вторгнення піде з півночі, силами "Хезболли", — написав він.

Водночас у мережі поширюють повідомлення від деяких "єгипетських перемовників" про те, що "Хезболла" готова розпочати вторгнення до Ізраїлю, якщо той розпочне наземну операцію у Секторі Гази.

Хто такі бойовики "Хезболла"

"Хезболла" є радикальною шиїтською партією, яка базується в Лівані. Вона виступає за створення в Лівані ісламської держави на кшталт Ірану і для цього іноді вдається до організації терактів, за що була визнана терористичною організацією у низці країн, зокрема США, Ізраїлі, деяких країнах Європи, а також Лізі арабських держав.

Говорить про чисельність "Хезболли" складно, проте, за різними оцінками, вона становить від 7 до 30 тисяч осіб. Хезболла має 14 своїх представників у парламенті Лівану і майже повністю контролює південну частину території Лівану.

Війна в Ізраїлі: останні новини

Вранці 7 жовтня по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. На жаль, є постраждалі та загиблі. Палестинський ісламський рух ХАМАС оголосив про початок операції проти Ізраїлю під назвою "Повінь Аль-Акса".

Військовий командир ХАМАСу Мохаммед Дейф назвав ранкові атаки і проникнення "днем великої революції". Бойовик закликав ізраїльських арабів взятися за зброю і заохочує арабів на кордонах Ізраїлю приєднатися до нападу.

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