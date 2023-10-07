“Катастрофа величезна”: посол в Ізраїлі розповів про допомогу українцям

Посольство України в Ізраїлі, де тривають бойові дії через вторгнення на територію країни бойовиків палестинського руху ХАМАС, отримує звернення від громадян України як з ізраїльської, так і з палестинської сторони. Однак, технічної можливості евакуювати українців, на жаль, зараз немає.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

“На території Палестини, в Секторі Газа проживають понад тисяча наших громадян. Вони перебувають на консульському обліку. Нам доводилось їх евакуйовувати під час останнього нападу два роки тому. Тому звернення йдуть постійно, намагаємось допомагати нашим громадянам в режимі реального часу”, - поінформував він про теперішню ситуацію.

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Окрім того, декілька сімей звернулися до посольства за допомогою у зв'язку з тим, що їхні авіаційні рейси з Ізраїлю були скасовані і вони бояться повертатися на південь. Для них, за словами посла, знайшли приватних спонсорів, які оплатили готель для перебування в Тель-Авіві, який зараз менше обстрілюється.

“Технічної можливості евакуювати людей зараз немає. Тому люди мають перебувати у безпечних місцях, слухати команди, які йдуть від влади і чітко їх дотримуватися. Катастрофа величезна, ніхто її не очікував. Найбільша проблема, що ізраїльська сторона цього не очікувала", – підсумував Корнійчук.

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики палестинського угруповання ХАМАС із сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Загони бойовиків увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу.

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