"Катастрофа огромна": посол в Израиле рассказал о помощи украинцам

Посольство Украины в Израиле, где продолжаются боевые действия из-за вторжения на территорию страны боевиков палестинского движения ХАМАС, получает обращения от граждан Украины как с израильской, так и с палестинской стороны. Однако технической возможности эвакуировать украинцев, к сожалению, сейчас нет.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

“На территории Палестины, в секторе Газа проживают более тысячи наших граждан. Они состоят на консульском учете. Нам приходилось эвакуировать их во время последнего нападения два года назад. Поэтому обращения идут постоянно, стараемся помогать нашим гражданам в режиме реального времени”, – проинформировал он о нынешней ситуации.

Также читайте МИД Украины создал оперативный штаб для помощи нашим гражданам в Израиле

Кроме того, несколько семей обратились в посольство за помощью в связи с тем, что их авиационные рейсы из Израиля были отменены и они боятся возвращаться на юг. Для них, по словам посла, нашли частных спонсоров, которые оплатили гостиницу для пребывания в Тель-Авиве, которая сейчас меньше обстреливается.

“Технической возможности эвакуировать людей сейчас нет. Поэтому люди должны находиться в безопасных местах, слушать команды, идущие от власти и четко их соблюдать. Катастрофа огромна, никто ее не ожидал. Самая большая проблема, что израильская сторона этого не ожидала", – подытожил Корнийчук.

Напомним, 7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Отряды боевиков вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения.

ТСН.ua собрал последние новости из эпицентра событий.

Читайте также: