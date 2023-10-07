"Будем вместе до освобождения Иерусалима": в Иране поздравили боевиков ХАМАС с нападением на Израиль

Государственное телевидение Ирана транслировало кадры, на которых члены парламента встают со своих мест, скандируя "Смерть Израилю".

Советник верховного лидера Ирана генерал Яхья Рахим Сафави поздравил палестинских боевиков в субботу, 7 октября, с тем, что они начали самую большую атаку на Израиль за последние годы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полуофициальный новостной сайт ISNA.

"Мы поздравляем палестинских бойцов. Мы будем с палестинскими бойцами до освобождения Палестины и Иерусалима", — цитируют его слова СМИ.

Сафави является главным советником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и старшим генералом Корпуса стражей Исламской революции.

Государственное телевидение Ирана в этот же день также транслировало кадры, на которых члены парламента встают со своих мест, скандируя "Смерть Израилю" и "Палестина победила, Израиль будет уничтожен".

Как сообщает издание The Times of Israel, Представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани также поздравил террористическое нападение палестинцев на Израиль.

"Сегодняшняя операция открыла новую страницу на ниве сопротивления и вооруженных действий против оккупантов", – заявил он, называя оккупантами израильтян.

Он также отметил "блестящие победы" во время операции ХАМАС, которую назвал ярким событием "в истории борьбы палестинского народа против сионистов".

Напомним, 7 октября боевики палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Отряды боевиков вошли на юг Израиля в результате неожиданного нападения.

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