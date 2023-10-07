"Отвлекающий маневр": на Израиль может напасть не только ХАМАС

В армии Израиля предполагают, что напасть на страну могут еще и боевики "Хезболла" из Ливана. Они уже якобы находятся в боевой готовности.

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль может быть лишь отвлекающим маневром, а основной удар нанесут боевики "Хезболлы" с территории Ливана.

Такое мнение высказал офицер Армии обороны Израиля военный аналитик Игаль Левин в своем Telegram-канале.

"Есть высокая вероятность, что вторжение из сектора Газа – лишь отвлекающий маневр и куда более мощное вторжение уйдет с севера, силами "Хезболлы", – написал он.

В то же время, в сети распространяют сообщения от некоторых "египетских переговорщиков" о том, что "Хезболла" готова начать вторжение в Израиль, если тот начнет наземную операцию в Секторе Газы.

Кто такие боевики "Хезболла"

"Хезболла" является радикальной шиитской партией, базирующейся в Ливане. Она выступает за создание в Ливане исламского государства типа Ирана и для этого иногда прибегает к организации терактов, за что была признана террористической организацией в ряде стран, в том числе США, Израиле, некоторых странах Европы, а также Лиге арабских государств.

Говорит о численности "Хезболлы" сложно, однако, по разным оценкам, она составляет от 7 до 30 тысяч человек. Хезболла имеет 14 представителей в парламенте Ливана и почти полностью контролирует южную часть территории Ливана.

Война в Израиле: последние новости

Утром 7 октября по центральным и южным районам Израиля был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Палестинское исламское движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса".

Военный командир ХАМАС Мохаммед Дейф назвал утренние атаки и проникновение "днем великой революции". Боевик призвал израильских арабов взяться за оружие и подбивает арабов на границах Израиля присоединиться к нападению.

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