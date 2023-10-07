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Бразилия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за нападения ХАМАС на Израиль

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Бразилия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за нападения ХАМАС на Израиль

Флаг ООН / Фото: Getty Images

Стороны призвали сделать все во избежание эскалации ситуации.

Бразилия осуждает нападение ХАМАСа на Израиль. Поэтому страна созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает правительство Бразилии.

Подробности

Как отмечается в сообщении, правительство Бразилии осуждает нападение сектора Газа на Израиль. Он выражает соболезнования семьям погибших и солидарность с народом Израиля.

"Нет оправданий для применения насилия, особенно против гражданских лиц. Правительство Бразилии призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации ситуации", — подчеркнули в правительстве.

На сегодняшний день нет никаких новостей о жертвах среди бразильской общины в Израиле и Палестине.

"Бразилия сожалеет, что в 2023 году, в год 30-летия мирных соглашений в Осло, произойдет серьезное и растущее ухудшение ситуации с безопасностью между Израилем и Палестиной", – добавляют в Бразилии.

Правительство Бразилии подтверждает свою приверженность решению создания двух государств, когда Палестина и Израиль живут вместе в мире и безопасности в пределах взаимосогласованных и международно признанных границ. В то же время простое урегулирование конфликта не является жизнеспособной альтернативой для решения израильско-палестинского вопроса, признают в правительстве, поэтому возобновление мирных переговоров срочно.

Напомним, утром 7 октября по центральным и южным районам Израиля был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Палестинское исламское движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса". Все, что известно об обострении конфликта, количестве жертв и текущей ситуации в стране, читайте в материале.

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Дата публикации
Просмотры
804
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