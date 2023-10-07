Бразилия созывает экстренное заседание Совбеза ООН из-за нападения ХАМАС на Израиль

Бразилия осуждает нападение ХАМАСа на Израиль. Поэтому страна созывает экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Об этом сообщает правительство Бразилии.

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Как отмечается в сообщении, правительство Бразилии осуждает нападение сектора Газа на Израиль. Он выражает соболезнования семьям погибших и солидарность с народом Израиля.

"Нет оправданий для применения насилия, особенно против гражданских лиц. Правительство Бразилии призывает все стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации ситуации", — подчеркнули в правительстве.

На сегодняшний день нет никаких новостей о жертвах среди бразильской общины в Израиле и Палестине.

"Бразилия сожалеет, что в 2023 году, в год 30-летия мирных соглашений в Осло, произойдет серьезное и растущее ухудшение ситуации с безопасностью между Израилем и Палестиной", – добавляют в Бразилии.

Правительство Бразилии подтверждает свою приверженность решению создания двух государств, когда Палестина и Израиль живут вместе в мире и безопасности в пределах взаимосогласованных и международно признанных границ. В то же время простое урегулирование конфликта не является жизнеспособной альтернативой для решения израильско-палестинского вопроса, признают в правительстве, поэтому возобновление мирных переговоров срочно.

Напомним, утром 7 октября по центральным и южным районам Израиля был нанесен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Палестинское исламское движение ХАМАС объявило о начале операции против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса". Все, что известно об обострении конфликта, количестве жертв и текущей ситуации в стране, читайте в материале.

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