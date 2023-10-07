Бразилія скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН через напад ХАМАС на Ізраїль

Сторони закликали зробити усе, щоб уникнути ескалації ситуації.
Бразилія засуджує напад ХАМАС на Ізраїль. Через це країна скликає екстрене засідання Ради безпеки ООН.
Про це повідомляє уряд Бразилії.
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Як зазначається у повідомленні, уряд Бразилії засуджує напад сектору Газа на Ізраїль. Він висловлює співчуття родинам загиблих та солідарність з народом Ізраїлю.
"Немає виправдань для застосування насильства, особливо проти цивільних осіб. Уряд Бразилії закликає всі сторони проявляти максимальну стриманість, щоб уникнути ескалації ситуації", – підкреслили в уряді.
На сьогодні немає жодних новин про жертви серед бразильської громади в Ізраїлі та Палестині.
"Бразилія шкодує, що у 2023 році, у рік 30-ї річниці мирних угод в Осло, відбудеться серйозне та зростаюче погіршення ситуації з безпекою між Ізраїлем та Палестиною", – додають у Бразилії.
Уряд Бразилії підтверджує свою прихильність до рішення про створення двох держав, коли Палестина та Ізраїль живуть разом у мирі та безпеці в межах взаємоузгоджених та міжнародно визнаних кордонів. Водночас просте врегулювання конфлікту не є життєздатною альтернативою для вирішення ізраїльсько-палестинського питання, визнають в уряді, тож відновлення мирних переговорів є терміновим.
Нагадаємо, зранку 7 жовтня по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. Палестинський ісламський рух ХАМАС оголосив про початок операції проти Ізраїлю під назвою "Повінь Аль-Акса". Усе, що відомо про загострення конфлікту, кількість жертв й поточну ситуацію в країні, читайте у матеріалі.
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