"Реал" сокрушительной победой вернул себе лидерство в Ла Лиге – Беллингем превзошел Роналду (видео)

"Сливочные" сбросили "Жирону" Довбика и Цыганкова с вершины турнирной таблицы.

Мадридский "Реал" разгромил "Осасуну" в домашнем матче 9-го тура испанской Ла Лиги – 4:0 .

Подопечные Карло Анчелотти повели в счете на 9-й минуте встречи – Джуд Беллингем забил гол после передачи Дани Карвахаля.

После перерыва "Королевский клуб" удвоил свое преимущество – на 54-й минуте Беллингем оформил дубль, воспользовавшись пасом от Федерико Вальверде.

Таким образом, 20-летний английский полузащитник превзошел достижение бывшего форварда "Реала" Криштиану Роналду. В активе Беллингема 10 голов и 3 ассиста в десяти стартовых официальных матчах за "сливочных", тогда как португалец за дебютные десять поединков в футболке "бланкос" имел 10 голов и один ассист.

До разгрома дело довел Винисиус Жуниор, отличившийся забитым мячом на 65-й минуте. Вальверде отдал вторую голевую передачу в этом матче.

А окончательный счет поединка на 70-й минуте установил Хоселу, которому ассистировал Винисиус Жуниор. 33-летний испанский форвард также имел шанс оформить дубль, но на 84-й минуте не реализовал пенальти.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин весь поединок провел на скамейке для запасных. Ворота мадридцев защищал арендованный у лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага.

Обзор матча

Благодаря этой победе "Реал" (24 очка) вернул себе лидерство в Примере. "Сливочные" на два балла опережают "Жирону" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, а также на четыре – "Барселону", которая свой матч 9-го тура против "Гранады" сыграет 8 октября.

"Осасуна" (10 очков) после поражения осталась на 10-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

В следующем туре "Реал" 21 октября на выезде сыграет против "Севильи", а "Осасуна" днем раньше примет "Гранаду".

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