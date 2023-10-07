В Ізраїлі могла загинути українка, ще двох громадян шукають – Зеленський

В Ізраїлі, ймовірно, загинула українка. Ще двох громадян нашої держави розшукують.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, 7 жовтня.

"Станом на зараз перевіряється інформація про можливу загибель однієї громадянки України та проводиться розшук двох наших громадян", –зазначив він.

Головнокомандувач звернувся до українців, які перебувають на території Ізраїлю. Він закликав їх бути максимально уважними.

"За будь-якої потреби, будь ласка, звертайтесь до нашого посольства будь-яким доступним вам способом. Україна допоможе всім своїм людям, щоб не відбувалось", – підсумував український лідер.

Коротко про ситуацію в Ізраїлі

Зранку 7 жовтня по центральних та південних районах Ізраїлю було завдано масованого ракетного удару зі сторони сектору Газа. Палестинський ісламський рух ХАМАС оголосив про початок операції проти Ізраїлю під назвою "Повінь Аль-Акса".

Очільник Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна перебуває у стані війни, при цьому наголосив, що ворог заплатить високу ціну за свої дії".

Станом на 16 годину повідомлялося про 780 поранених. Понад 40 людей загинули. На жаль, усе може погіршитися.

Усе, що відомо про ситуацію в країні – читайте у матеріалі.

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