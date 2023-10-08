Массированная атака Херсонщины – видео последствий обстрела оккупантов

Ночью россияне снова обстреливали Херсон и область.

Российская армия в ночь на 8 октября била из артиллерии по Херсону и населенным пунктам области. Из-за атаки оккупантов ранены 11 жителей области, в том числе 9-месячный младенец.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин показал последствия удара российских оккупантов.

Так, на видео показали поврежденные многоэтажки, частные дома, машины на стоянке и торчащие из земли снаряды.

"Оккупанты снова всю ночь били по городу. По некоторым объектам — это уже повторные попадания. 11 человек травмированы. Среди них — 9-месячная девочка", — отметил Прокудин.

По данным ГСЧС, из-за вражеских "прилетов" возникло 10 пожаров. Горели четыре жилых дома, три хозяйственных постройки, автомобили и заброшенное складское помещение. Спасатели до утра ликвидировали последствия вражеских обстрелов.

Россия каждый день обстреливает деоккупированную часть Херсонской области и областной центр.

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