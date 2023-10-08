Масована атака Херсонщини – відео наслідків обстрілу окупантів

Вночі росіяни знову обстрілювали Херсон та область.

Російська армія у ніч проти 8 жовтня била з артилерії по Херсону та населеним пунктам області. Через атаку окупантів поранені 11 жителів області, зокрема 9-місячне немовля.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін показав наслідки удару російських окупантів.

Так, на відео показали понівечені багатоповерхівки, приватні оселі, машини на стоянці та снаряди, що стирчать із землі.

"Окупанти знову всю ніч гатили по місту. По деяким об’єктам – це вже повторні влучання. 11 людей травмовані. Серед них – 9-місячна дівчинка", - зазначив Прокудін.

За даними ДСНС, через ворожі "прильоти" виникло 10 пожеж. Горіли чотири житлові будинки, три господарчі споруди, автомобілі та покинуте складське приміщення. Рятувальники до самого ранку ліквідовували наслідки ворожих обстрілів.

Росія щодня обстрілює деокуповану частину Херсонської області та обласний центр.

Читайте також: