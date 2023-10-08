РФ ищет новых наемников для войны в Украине: кого планирует вербовать Путин

Путин не покидает попыток вербовать новых наемников.
Страна-агрессорка РФ продолжает искать новых наемников, чтобы отправить их на войну в Украину.
Об этом рассказала глава фонда "Русь сидящая", российская оппозиционерка Ольга Романова в эфире 24 канала.
По ее словам, сейчас в приоритете у российского диктатора Путина – завербованные граждане Сербии.
"Сербские наемники – далеко не первая попытка привлечь на свою сторону иностранные силы. Ранее аналогичная история случилась с кубинскими наемниками, которых, похоже, Россия завербовала обманом", — говорится в сообщении.
Кроме того, РФ накануне уже завербовала сотни африканцев, вблизи пунктов расположения бывшего ЧВК "Вагнер".
"Конечно, наемство как таковое запрещено международным законодательством. Однако проблема заключается именно в том, что Путин не хочет жить по правилам, а желает переписывать правила "под себя" – отмечает российская активистка.
В то же время вербовку кубинских наемников можно считать определенной неожиданностью.
"Также Путин облизывается на Африку. Первые свидетельства о вербовке африканцев в российскую армию появились значительно раньше нынешних разоблачений. Вероятно, этот процесс еще не завершился", — предположила Романова.
Добавим, российские власти активно вербуют граждан Сербии и других балканских стран для участия в войне в Украине.
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