Страна-агрессорка РФ продолжает искать новых наемников, чтобы отправить их на войну в Украину.

Об этом рассказала глава фонда "Русь сидящая", российская оппозиционерка Ольга Романова в эфире 24 канала.

По ее словам, сейчас в приоритете у российского диктатора Путина – завербованные граждане Сербии.

"Сербские наемники – далеко не первая попытка привлечь на свою сторону иностранные силы. Ранее аналогичная история случилась с кубинскими наемниками, которых, похоже, Россия завербовала обманом", — говорится в сообщении.

Кроме того, РФ накануне уже завербовала сотни африканцев, вблизи пунктов расположения бывшего ЧВК "Вагнер".

"Конечно, наемство как таковое запрещено международным законодательством. Однако проблема заключается именно в том, что Путин не хочет жить по правилам, а желает переписывать правила "под себя" – отмечает российская активистка.

В то же время вербовку кубинских наемников можно считать определенной неожиданностью.

"Также Путин облизывается на Африку. Первые свидетельства о вербовке африканцев в российскую армию появились значительно раньше нынешних разоблачений. Вероятно, этот процесс еще не завершился", — предположила Романова.

Добавим, российские власти активно вербуют граждан Сербии и других балканских стран для участия в войне в Украине.

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