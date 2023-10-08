РФ шукає нових найманців для війни в Україні: кого планує вербувати Путін

Країна-агресорка РФ продовжує шукати нових найманців, щоб відправити їх на війну до України.

Про це розповіла голова фонду "Русь сидящая", російська опозиціонерка Ольга Романова в ефірі 24 каналу.

За її словами, зараз в пріоритеті у російського диктатора Путіна - завербовані громадяни Сербії.

"Сербські найманці – далеко не перша спроба залучити на свій бік іноземні сили. Раніше аналогічна історія трапилась із кубинськими найманцями, яких, схоже, Росія завербувала обманом", - йдеться у повідомленні.

Крім, РФ напередодні уже завербувала сотні африканців, поблизу пунктів розташування колишньої ПВК "Вагнер".

"Звичайно, найманство як таке заборонене міжнародним законодавством. Однак проблема полягає саме в тому, що Путін не хоче жити за правилами, а бажає переписувати правила "під себе" – зауважує російська активістка.

Водночас вербування кубинських найманців можна вважати певною несподіванкою.

"Також Путін облизується на Африку. Перші свідчення про вербування африканців до російської армії з’явилися значно раніше за теперішні викриття. Імовірно, цей процес ще не завершився", – припустила Романова.

Додамо, російська влада активно вербує громадян Сербії та інших балканських країн для участі у війні в Україні.

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