Спроба держперевороту в Судані: у ГУР підтвердили участь в операціях українських спецпризначенців (відео)

Спецпризначенці проводили операції проти ПВК "Вагнер".
У Головному управлінні розвідки +підтвердили, що спецпризначенці проводили операції в Судані проти російської ПВК "Вагнер" та її місцевих союзників.
Про це пише "Бабель" з посилаючись на джерела в розвідувальних колах.
Як розповіли представники розвідки, за допомогою найманців з РФ місцеві "Сил швидкого реагування" (RSF) у квітні спробували влаштувати держпереворот.
"Українські спецпризначенці дійсно проводили операції в Судані проти російської "Вагнера" і їхніх місцевих союзників із "Сил швидкого реагування" (RSF), які у квітні спробували влаштувати держпереворот", – зазначено у повідомленні.
Раніше про атаки українських спецслужб на сили RSF поблизу міст Шамбат та Хартум у вересні раніше поширило видання CNN.
Західні журналісти вказували на один із доказів причетності України до цих атак використання FPV-дронів "в українському стилі".
Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував інформацію видання CNN про нібито причетність українських спецслужб до атак дронами у Судані.
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