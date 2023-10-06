Спроба держперевороту в Судані: у ГУР підтвердили участь в операціях українських спецпризначенців (відео)

У Головному управлінні розвідки +підтвердили, що спецпризначенці проводили операції в Судані проти російської ПВК "Вагнер" та її місцевих союзників.

Про це пише "Бабель" з посилаючись на джерела в розвідувальних колах.

Як розповіли представники розвідки, за допомогою найманців з РФ місцеві "Сил швидкого реагування" (RSF) у квітні спробували влаштувати держпереворот.

"Українські спецпризначенці дійсно проводили операції в Судані проти російської "Вагнера" і їхніх місцевих союзників із "Сил швидкого реагування" (RSF), які у квітні спробували влаштувати держпереворот", – зазначено у повідомленні.

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Раніше про атаки українських спецслужб на сили RSF поблизу міст Шамбат та Хартум у вересні раніше поширило видання CNN.

Західні журналісти вказували на один із доказів причетності України до цих атак використання FPV-дронів "в українському стилі".

Українські спецпризначенці проводили операції в Судані проти ПВК "Вагнер"

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував інформацію видання CNN про нібито причетність українських спецслужб до атак дронами у Судані.

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