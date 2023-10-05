Пригожин повертається: Гетьман розповів про вірогідність нової появи “Вагнера” на фронті

Син Євгена Пригожина, ймовірно, буде намагатися домовитися з кимось, щоб зберегти ПВК “Вагнер” і не розпорошувати бійців по різним російським підрозділам. Однак військово-політичне керівництво РФ чинитиме цьому опір, тому що вони продовжують побоюватися “вагнерівців”, адже не знають, де саме і як вони будуть діяти.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Геттман.

Доля “вагнерівців”

“Велика частина “вагнерівців” була відведена в Білорусь, зараз їх звідти прибрали. Що з ними намагаються зробити? Частина поїхала в Африку, де вони знаходилися. У них там були певні завдання — Південна Африканська Республіка, Центральна Африканська Республіка, інші країни. Частина підписала контракт з регулярною російською армією”, — сказав Гетьман.

За його словами, тих людей, які підписали контракти, дійсно могли перевести на Бахмутський та інші напрямки. Але є інформація, що тих, хто підписав контракти, розпорошили по різним підрозділам, щоб не допустити того, аби був якийсь навіть взвод, не кажучи вже про батальйон чи бригаду, які б повністю складалися з цих людей, які були в ПВК, зазначив військовий оглядач.

“Тому що російське військово-політичне керівництво розуміє, якщо у них буде можливість зібратися в якісь підрозділи, це будуть озброєні підрозділи і невідомо, куди вони захочуть рухатися і що вони там будуть робити. Бо вони погано керовані російським керівництвом — Герасимовим і Шойгу — в порівнянні з іншими підрозділами російської армії”, — розповів Гетьман.

“Син Пригожина спробує зберегти ПВК”

Він зауважив, що, звісно, син Пригожина, ймовірно, буде намагатися домовитися з кимось, щоб зберегти “Вагнер” в тому вигляді, в якому він був, не розпорошувати його по різним російським підрозділам. Тільки це може бути вже не така приватна кампанія, може бути інша назва, але щоб суть збереглася, вважає Гетьман.

“Кремль чинитиме опір, бо боїться”

“Вдасться йому зробити це чи ні? Я думаю, що військово-політичне керівництво РФ буде робити все, щоб цього не відбулося, тому що вони продовжують побоюватися цих людей, адже не знають, де саме і як вони будуть діяти. Бояться, щоб вони були в одному місці, разом, зі зброєю, боєкомплектами”, — сказав він.

“Можливо, вдасться. Але те, що цьому буде чинитися опір з боку військово-політичного керівництва РФ, це очевидно”, — резюмував військовий оглядач.

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ПВК "Вагнер" після загибелі Пригожина

ПВК "Вагнер" може знову становити серйозну загрозу для українських військових, якщо консолідується з єдиним лідером і перейде в підпорядкування Росгвардії чи Міноборони РФ. Серед потенційних ватажків — син Євгена Пригожина Павло.

Кремль навіть після невдалого бунту ПВК "Вагнер" продовжує використовувати бойовиків. Втім, тепер "вагнерівцям" не довіряють, як колись, а також більше пильнують.

Російський президент-диктатор Володимир Путін днями зустрівся з екскомандиром ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим і доручив йому зібрати нові підрозділи для війни проти України.

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