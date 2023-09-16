Переманюють "вагнерівців": у Росії створили нову ПВК

Найманці влаштовуються працювати таксистами та будівельниками після повернення з війни в Україні.

У Росії створили нову військову компанію, яка напрямку буде куруватися Міністерством оборони країни-агресорки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що МО РФ відправляє своїх емісарів до Білорусі та африканських країн, зокрема Алжиру, Малі та Судану.

"Таким чином РФ хоче переконати більше “вагнерівців” на підписання контракту з ЗС РФ через нову приватну військову компанію. Відповідальним за створення нової ПВК за попередніми даними призначено С. Суровікіна", - мовиться у повідомленні.

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Зараз за підготовлений людський ресурс триває конкуренція між лукашенківською “ГардСервіс” та новоствореною російською ПВК.

Що відбувається з ПВК "Вагнер" після загибелі Пригожина

У Великій Британії 13 вересня набув чинності наказ про заборону "Групи Вагнера" відповідно до Закону про тероризм 2000 року. Юридична заборона поставила ПВК "Вагнер" на той самий рівень, що й "ІДІЛ" та "Аль-Каїда".

Найманців ПВК "Вагнер" після повернення з війни в Україні відмовляються брати на роботу до силових структур, підприємств ВПК і навіть ресторанів. Тому бойовики влаштовуються працювати таксистами та будівельниками.

У Росії засуджений за вбивство 34-річний "зек" записався до ПВК "Вагнер" та поїхав на війну проти України. Після повернення з фронту він знову вбив жінку.

Водночас Мережі з'явилися нові фотографії, на яких зображений російський генерал Сергій Суровікін, який зник із публічного простору в червні після заколоту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина.

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