Переманивают "вагнеровцев": в России создали новый ЧВК

Наемники устраиваются работать таксистами и строителями по возвращении из войны в Украину.

В России создали новую военную компанию, которая будет курироваться Министерством обороны страны-агрессорки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что МО РФ отправляет своих эмиссаров в Беларусь и африканские страны, в частности Алжир, Мали и Судан.

"Таким образом РФ хочет убедить больше "вагнеровцев" на подписание контракта с ВС РФ через новую частную военную компанию. Ответственным за создание нового ЧВК по предварительным данным назначен С. Суровикин", — говорится в сообщении.

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Сейчас за подготовленный человеческий ресурс продолжается конкуренция между лукашенковской ГардСервис и вновь российской ЧВК.

Что происходит с ЧВК "Вагнер" после гибели Пригожина

В Великобритании 13 сентября вступил в силу приказ о запрете "Группы Вагнера" в соответствии с Законом о терроризме 2000 года. Юридический запрет поставил ПИК "Вагнер" на тот же уровень, что и "ИГИЛ" и "Аль-Каида".

Наемников ЧВК"Вагнер" по возвращении с войны в Украине отказываются брать на работу в силовые структуры, предприятия ЧВК и даже рестораны. Потому боевики устраиваются работать таксистами и строителями.

В России осужденный за убийство 34-летний "зек" записался в ЧВК "Вагнер" и уехал на войну против Украины. После возвращения с фронта он снова убил женщину.

В то же время Сети появились новые фотографии, на которых изображен российский генерал Сергей Суровикин, исчезнувший из публичного пространства в июне после мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

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