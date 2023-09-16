Прогноз погоды на 17 сентября: в Украину возвращается тепло

В воскресенье, 17 сентября, в Украине будет теплая погода. Дождь будет только в нескольких областях. Ночью и утром местами туман.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. В Карпатском регионе днем местами будет кратковременный дождь и гроза. Ночью и утром в западных областях местами туман.

Ночью температура воздуха будет +7-12°. Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +21-26°. На высокогорье Карпат в воскресенье ночью синоптики обещают +5-10 °, днем +10-15 °.

Прогноз погоды в Украине на 17 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 17 сентября переменная облачность, но без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киевской области ночью температура будет +7-12 °, днем — 21-26 ° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут +10-12° тепла, а днем – 23-25° тепла.

Как сообщалось, в Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности : в ряде областей есть угроза пожаров. Опасность будет сохраняться и распространяться с 16 сентября по 19 сентября.

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