Прогноз погоди на 17 вересня: до України повертається тепло

У неділю, 17 вересня, в Україні буде тепла погода. Дощитиме лише у кількох областях. У нічний час та вранці місцями туман.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Втім, у Карпатському регіоні вдень місцями буде короткочасний дощ та гроза. Вночі та вранці у західних областях місцями туман

Вночі температура повітря становитиме +7-12°. Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +21-26°. На високогір'ї Карпат у неділю вночі синоптики обіцяють +5-10°, вдень +10-15°.

Прогноз погоди в Україні на 17 вересня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині 17 вересня буде мінлива хмарність, але без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В Київській області вночі температура буде +7-12°, вдень - 21-26° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +10-12° тепла, а вдень - 23-25° тепла.

Як повідомлялося, в Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: у низці областей є загроза виникнення пожеж. Небезпека зберігатиметься й поширюватиметься від 16 вересня до 19 вересня.

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