Еще одна страна запретила импорт украинского зерна

В правительстве Словакии сообщили о запрете на импорт пшеницы, кукурузы, семян рапса и подсолнечника из Украины. Она продлится до конца года.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Словакии Людовит Одор, цитирует Aktuality.

По его словам, такой запрет будет действовать до конца года на те же четыре товара.

"Мы должны предотвратить чрезмерное давление на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми по отношению к отечественным фермерам", — подчеркнул Одор.

Он заявил, что этот шаг также является реакцией на такой же подход, который был применен Польшей и Венгрией.

Также Одор сказал, что правительство Словакии продолжит интенсивно работать с Европейской комиссией и странами-членами ЕС, чтобы найти решение.

В Министерстве аграрной политики и сельского развития Словакии объяснили, что ограничения введены для защиты рынка, но они не распространяются на транзит украинских товаров.

В пятницу, 15 сентября, правительство Польши опубликовало собственное постановление о запрете на ввоз украинского зерна, если до конца дня такое решение не примет Еврокомиссия.

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