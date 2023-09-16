Ще одна країна заборонила імпорт українського зерна

Заборона триватиме до кінця року.
В уряді Словаччини повідомили про заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Вона триватиме до кінця року.
Відповідну заяву зробив прем'єр-міністер Словаччини Людовіт Одор, цитує Aktuality.
За його словами, така заборона діятиме до кінця року на ті ж самі чотири товари.
"Ми повинні запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо до вітчизняних фермерів", - наголосив Одор.
Він заявив, що цей крок також є реакцією на такий самий підхід, застосований Польщею та Угорщиною.
Також Одор нсказав, що уряд Словаччини продовжить інтенсивно працювати з Європейською комісією а країнами-членами ЄС, щоб знайти рішення.
У Міністерстві аграрної політики та сільського розвитку Словаччини пояснили, що обмеження введені для захисту ринку, але вони не поширюються на транзит українських товарів.
У п’ятницю, 15 вересня, уряд Польщі опублікував власну ухвалу щодо заборони на ввезення українського зерна, якщо до кінця дня таке рішення не ухвалить Єврокомісія.
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