Ще одна країна заборонила імпорт українського зерна

Заборона триватиме до кінця року.

В уряді Словаччини повідомили про заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику з України. Вона триватиме до кінця року.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністер Словаччини Людовіт Одор, цитує Aktuality.

За його словами, така заборона діятиме до кінця року на ті ж самі чотири товари.

"Ми повинні запобігти надмірному тиску на словацький ринок, щоб залишатися справедливими щодо до вітчизняних фермерів", - наголосив Одор.

Він заявив, що цей крок також є реакцією на такий самий підхід, застосований Польщею та Угорщиною.

Також Одор нсказав, що уряд Словаччини продовжить інтенсивно працювати з Європейською комісією а країнами-членами ЄС, щоб знайти рішення.

У Міністерстві аграрної політики та сільського розвитку Словаччини пояснили, що обмеження введені для захисту ринку, але вони не поширюються на транзит українських товарів.

У п’ятницю, 15 вересня, уряд Польщі опублікував власну ухвалу щодо заборони на ввезення українського зерна, якщо до кінця дня таке рішення не ухвалить Єврокомісія.

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