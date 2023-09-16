Импорт зерна из Украины: Евросоюз разрешил, три страны — против

Президент Зеленский заявил, что европейское единство должно сработать на двустороннем уровне.

Ограничения со стороны Еврокомиссии по доступу украинской аграрной продукции на рынок Европейского Союза сняты. Однако Польша, Словакия и Венгрия решили ввести односторонние эмбарго на зерно из Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен поблагодарил за соблюдение правил свободного рынка.

“Это пример подлинного единства и доверия между Украиной и ЕС. Европа выигрывает всегда, когда правила работают, а договоры выполняются”, — подчеркнул он.

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В то же время, украинский лидер отметил, что европейское единство должно сработать на двустороннем уровне, чтобы соседние государства во время войны Украину поддержали.

"Если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать", – предупредил Зеленский.

Какие страны объявили одностороннее эмбарго

Тем временем стало известно, что три страны из пяти – Польша, Словакия и Венгрия – все же решили ввести односторонние эмбарго на зерно из Украины.

Соответствующее заявление словацкого правительства опубликовало издание Dennik N.

"Мы должны избегать чрезмерного давления на словацкий рынок, чтобы оставаться справедливыми в отношении отечественных фермеров. В то же время, наш шаг является реакцией на аналогичные действия Польши и Венгрии", — подчеркнули в правительстве Словакии.

Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь на своей Facebook-странице объявил об одностороннем запрете на ввоз "мяса крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, а также куриного мяса, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы (и продуктов из них), овощей, сахара и вина”.

Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда заявил о бессрочном запрете на ввоз из Украины зерна в интересах польских фермеров.

Как известно, в мае 2023 года Еврокомиссия по настоянию Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии и Румынии запретила импорт пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в эти страны.

Действие запрета было продлено до 15 сентября 2023 года, но упомянутые страны хотят продлить запрет на импорт до конца года и расширить его на некоторые другие товары. В то же время, транзит украинского зерна через эти страны разрешен.

Напомним, 14 сентября парламент Болгарии проголосовал за снятие запрета на импорт зерна из Украины с 15 сентября.

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