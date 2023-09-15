Запрет импорта зерна: Дуда подтвердил встречу с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Она пройдет в Нью-Йорке, где на следующей неделе состоится Генассамблея ООН.

Об этом сообщила в Twitter. канцелярия польского лидера.

"За несколько дней в Нью-Йорке у меня встреча с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего — мы будем говорить о зерне. Украина должна понять нашу позицию: моя задача — заботиться о наших, польских, интересах", — говорится в сообщении.

Следует заметить, что на днях у Дуды заявили о возможной встрече с Зеленским на фоне возникшего между двумя странами зернового кризиса. Ведь 12 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не собирается снимать запрет на импорт украинской агропродукции.

Напомним, издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Зеленский во время визита в США выступит в Капитолии. Отмечается, что украинский лидер намерен отправиться в Вашингтон на следующей неделе после встречи мировых лидеров на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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